Нижегородец поверил мошенникам и поджег трансформатор по их требованию

В Нижегородской области молодой человек стал фигурантом уголовного дела после того, как поверил мошенникам. Об этом сообщает «Нижний №1».

По данным Telegram-канала, 20-летний местный житель познакомился в интернете с девушкой. Спустя некоторое время общения, они решили встретиться, и новая знакомая отправила юноше ссылку на бронирование ресторана, после чего с его счета списались 14 тысяч рублей.

Позже с ним связались «сотрудники банка» и заявили, что эти деньги неизвестные направили на поддержку ВСУ.

«Нужно еще немного денег, чтобы договориться не возбуждать уголовное дело. А потом последнее условие — нужно поджечь трансформаторную подстанцию на Сортировке», – сообщается в публикации.

Молодого человека задержали недалеко от места, где он устроил поджог. В отношении нижегородца возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее в Коми женщина поверила в безбедную жизнь и лишилась 2,7 млн рублей.