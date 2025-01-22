В необычных шарах на пляжах Австралии нашли кишечную палочку

В неопознанных шарах, найденных на пляжах Сиднея в Австралии, нашли кишечную палочку. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Сотрудники управления по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса выявили в этих шарах жирные кислоты, углеводороды, бактерии группы кишечной палочки, а также фрагменты пемзы.

По данным издания, состав шаров похож на «жирберги» — застывшую в канализации массу из жира.

Агентство по охране окружающей среды заявило, что пока не может определить источник их происхождения. Некоторые эксперты и наблюдатели считают, что виной всему «необычная канализационная система». Сточные воды Сиднея проходят только «первичную» очистку на станциях в Бонди, Малабаре и Норт-Хеде, а затем сбрасываются в море через трубы «глубоководного сброса», которые простираются на расстояние от 2 до 4 км от побережья.

15 января сообщалось, что появление загадочных шариков на австралийских пляжах стало причиной их закрытия. Власти рекомендовали отдыхающим воздержаться от посещения пляжей Мэнли, Ди Уай, Лонг-Риф, Квинсклиф, Фрешуотер, Керл-Керл, Северный Стайн и Северный Наррабин до дальнейшего уведомления.

Ранее стало известно, что тысячи людей в Австралии ждут цветения самого вонючего цветка в мире.