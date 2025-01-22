В Финляндии профсоюзы анонсировали шестидневную забастовку

Профсоюзы анонсировали забастовку в портах Финляндии с 27 января по 1 февраля

В портах Финляндии с 27 января по 1 февраля пройдет забастовка, которую организуют Профсоюз работников автомобильной промышленности и транспорта (AKT) и Профсоюз работников государственного и социального секторов (JHL). Об этом сообщает AKT на своем сайте.

Причина забастовки — неудачные переговоры компаний с Конфедерацией финской промышленности по поводу улучшения условий труда работников. В течение шести дней сотрудники портов будут приходить на работу, но откажутся обрабатывать и загружать товары и грузы 19 компаний.

По словам председателя JHL Хокана Экстрема, инфляция в Финляндии привела к существенному повышению стоимости жизни. Сокращение госрасходов усиливает давление на работников, при этом компании нуждаются в мотивированных и квалифицированных сотрудниках.

«Очевидно, что сейчас существует острая необходимость в повышении заработной платы», — отметил Экстрем.

С 18 мая Финляндия ввела ограничения на проведение забастовок. Запрещено проводить политические забастовки свыше суток, а другие забастовки ограничены двухнедельным сроком. За нарушение нового закона будут выплачиваться штрафы, размер которых возрос с €37 400 до €150 000. Если работник будет участвовать в незаконной забастовке, организованной профсоюзом, то заплатит индивидуальный штраф в €200.

В Центральном союзе профсоюзов страны заявили, что новые ограничения противоречат обязательным международным договорам, которые подписала Финляндия, и намерены вести активную работу против ущемления прав трудящихся.

Ранее в Финляндии заявили о стагнации экономики.