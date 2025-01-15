Грузинские СМИ сообщили о нападении на лидера партии «За Грузию»

В Батуми в ночь на 15 января в отеле «Шератон» напали на лидера оппозиционной партии «За Грузию», бывшего премьер-министра Георгия Гахарию. Об этом пишет Ambebi.

Пострадавшего политика доставили в местную больницу. Врач Тако Шантадзе рассказал журналистам, что Гахарию привезли без сознания и у него был сломан нос. Однако в целом состояние пациента было стабильным, и после оказания помощи он пришел в себя и по собственному желанию ушел.

Член партии Натия Мезвришвили утверждает, что за нападение ответственна правящая партия «Грузинская мечта».

«Я спрошу вас всех, вы даже не представляете, какую большую ошибку вы совершили, «Грузинская мечта». Никаких колебаний не будет, обещаю! Прокуратура Грузии в течение 24 часов арестует всех нападавших и допросит вас!» — заявила Мезвришвили.

Она также добавила, что на месте инцидента «начали уничтожать улики», и обратилась в МВД и прокуратуру.

Ранее в Грузии произошел взрыв в гостинице с беженцами.