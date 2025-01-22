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Власти Белгородской области переселят жителей села Терезовка

Гладков: оперштаб Белгородской области решил отселить жителей Терезовки

Оперативный штаб Белгородской области принял решение об отселении жителей из села Терезовка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что подобное решение было принято исходя из оперативной обстановки.

«Куда обращаться: администрация Шебекинского округа Андрей Николаевич Гриднев или министр строительства правительства области Козлитина Оксана Петровна. Вся необходимая информация по порядку предоставления нового жилья у них. Не получается — звоните мне», — сказал Гладков.

Утром 22 января Гладков сообщил, что украинские войска за сутки выпустили по семи районам Белгородской области более 74 снарядов и применили 72 дрона. Известно о множественных повреждениях домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Позже Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали два предприятия в Белгородской области. По словам губернатора региона, FPV-дрон нанес удар по заводу, расположенному в районе города Шебекино. Еще один беспилотник ударил по предприятию в селе Беленькое Борисовского района.

Ранее ВСУ открыли огонь по Шебекино.

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