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ВСУ атаковали два предприятия в Белгородской области

Губернатор Гладков: дроны ВСУ атаковали два предприятия в Белгородской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали два предприятия в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, FPV-дрон нанес удар по предприятию, расположенному в районе города Шебекино. При атаке повреждены кровля складского помещения и два транспортных средства.

Еще один беспилотник ударил по предприятию в селе Беленькое Борисовского района. В результате повреждения получило оборудование.

Также в селе Козинка Грайворонского округа два БПЛА атаковали территорию частного домовладения — в доме выбиты окна, а также полностью посечен припаркованный легковой автомобиль.

По информации губернатора, предварительно, в результате атак никто не пострадал.

Утром 22 января Гладков заявил, что украинские войска за сутки выпустили по семи районам Белгородской области более 74 снарядов и применили 72 дрона.

Атаке подверглись хутор Церковный, а также поселки Дубовое, Майский, Октябрьский, села Бессоновка, Красный Хутор, Отрадное, Репное, Таврово, Устинка, Черемошное и Ясные Зори в Белгородском районе. Ранены три местных жителя.

Также были атакованы Волоконовский, Краснояружский и Борисовский районы, Валуйский, Грайворонский и Шебекинский округа. В селе Новостроевка-Первая беспилотник ранил мужчину.

Известно о множественных повреждениях домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

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