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В Гагаузии объявили Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Гуцул: Гагаузия объявила 2025 год Годом 80-летия Победы
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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Исполнительный комитет Гагаузской автономии Молдавии принял решение объявить 2025 год Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила глава автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.

«Мы гордимся славными страницами нашей общей истории и считаем своим долгом передать историческую правду будущим поколениям. Наши дети и внуки должны знать об ужасах войны и о подвиге наших предков, благодаря которым мы сегодня живем в мире и согласии», — написала глава автономии.

Гуцул добавила, что в ближайшие месяцы в Гагаузии реализуют обширный план мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Глава автономии надеется, что к инициативе присоединятся образовательные учреждения, общественные организации и жители региона.

16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Из документа следует, что администрация главы государства должна утвердить план мероприятий тематического года, а также сформировать организационный комитет.

Ранее Путин заявил о недопустимости формализма при подготовке к 80-летию Победы.

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