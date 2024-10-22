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В Новосибирске накрыли склад с семью тысячами бутылок контрафактного алкоголя

В Новосибирске изъяли семь тысяч бутылок контрафактного алкоголя

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Depositphotos

В Новосибирске правоохранители пресекли незаконный сбыт алкоголя преступной группой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ФСБ.

По версии правоохранителей, торговлей занималась этническая группа. Из подпольного склада у них изъяли более семи тысяч бутылок алкоголя, на этикетках которого были известные бренды водки, виски, вина и пива.

Помимо этого, на этом же складе обнаружили более тысячи пачек сигарет, которые специалисты направили на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организатора. В его действиях усмотрели признаки незаконной перевозки и сбыта суррогатного алкоголя.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые мероприятия, которые помогут найти других участников группы. Специалисты также устанавливают другие эпизоды.

До этого стало известно, что около 90% армянских коньяков опасны для здоровья человека. В рамках исследования международной ассоциации «Антиконтрафакт», специалисты взяли 200 образцов этого вида алкоголя, из них 177 были приготовлены с нарушениями.

Ранее в Воронеже накрыли незаконное производство сигарет и изъяли продукцию на 173 млн рублей.

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