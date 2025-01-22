МВД рекомендует обновлять гаджеты в автоматическом режиме

В МВД России порекомендовали гражданам обновлять приложения по первому же запросу и призвали делать это в автоматическом режиме. Такой совет дало в Telegram-канале Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства.

«Даже небольшая задержка с обновлением может навредить», — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, раздражающие напоминания обновить приложения ведут не просто к новым функциям или дизайну: обновления несут в себе исправления уязвимостей, которые обеспечивают улучшенную защиту от попыток взлома и вредоносных программ.

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