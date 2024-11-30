Россиян предупредили о новых способах мошенников взлома iPhone

Мошенники прибегли к новым способам взлома гаджетов Apple, например, предлагая владельцам переустановить ранее удаленные из App Store приложения. Об этом рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.

Пользователей просят зайти в учетную запись мошенника и ввести данные. После этого смартфон подвергается блокировке, а за разблокировку злоумышленники просят большую сумму денег.

Также мошенники отправляют поддельные смс или электронные письма, которые похожи на официальные уведомления от компании Apple. В этих письмах владельцев гаджетов просят перейти по ссылке и ввести данные своего Apple ID, в том числе пароль. Как только человек это делает, все его личные данные попадают к мошенникам, которые затем могут получить доступ к устройству или аккаунту iCloud.

Если Apple ID и пароль пользователя ранее уже удавалось заполучить, злоумышленники могут прибегнуть к этим учетным данным для входа в аккаунт Apple. Рекомендуется не устанавливать одинаковые пароли на разных платформах. Благодаря доступу к аккаунту возможно заблокировать телефон через функцию «Найти iPhone» или украсть личные данные: фотографии, сообщения и контакты.

Кроме того, злоумышленники могут связаться с потенциальными жертвами, выдавая себя за сотрудников техподдержки Apple, и под различными предлогами попросить предоставить данные Apple ID или код двухфакторной аутентификации.

Немкин напомнил, что передавать свои данные другим людям очень опасно и может привести к серьезным последствиям.

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