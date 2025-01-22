Россиянам рассказали о способах нахождения фейков среди банковских приложений

Поддельные мобильные приложения банков встречаются на любых телефонах. Об этом рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества, передает РИА Новости.

«На iPhone нет мобильных приложений популярных банков, этим и пользуются мошенники, создавая подделки. А владельцы Android-смартфонов могут стать жертвами собственной невнимательности», — говорится в сообщении.

По данным экспертов, важно обращать внимание на отзывы о приложении. Кроме того, фейковый ресурс часто имеет схожий дизайн с настоящим банком. Специалисты подчеркнули, что для выявления подделки важно обращать внимание на ошибки в названии приложения, а также на описание ресурса, в котором можно встретить неправильную пунктуацию или орфографию.

До этого интернет-аналитик, эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс заявила, что в 2025 году от мошенников стоит ожидать более реалистичных и изощренных схем обмана граждан. По ее словам, аферисты продолжат использовать дипфейки для имитации голосов и видеозвонков от якобы официальных лиц, а также персонализированный фишинг с применением украденной информации.

Ранее мошенники придумали схему обмана с мемкоином Трампа.