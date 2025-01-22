Пожар произошел в административном здании на северо-востоке Москвы

В здании у ж/д станции «Лосиноостровская» в Москве ликвидировали открытый огонь

Сотрудники экстренных служб ликвидировали открытый огонь в административном здании около железнодорожной станции «Лосиноостровская», расположенной на северо-востоке российской столицы. Об этом пишет агентство «Москва».

В материале отмечается, что в настоящее время специалисты продолжают тушить строение.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — подчеркнули журналисты.

Административное здание в Хибинском проезде Москвы, который находится рядом с железнодорожной станцией «Лосиноостровская», загорелось утром 22 января. Пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу в официальном Telegram-канале сообщила, что огонь охватил личные вещи и мебель на первом и втором этажах строения. Далее пламя распространилось на чердак.

К ликвидации пожара привлекли 20 сотрудников экстренных служб и 10 единиц техники.

21 января на улице Нагорной в Москве произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания пять человек и ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров.

Ранее в Варшавском проезде в Москве загорелся ангар на площади 600 квадратных метров.