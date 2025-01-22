Женщина обиделась на мать двухлетнего ребенка и сожгла его велосипед

В Приангарье женщину подозревают в поджоге детского велосипеда. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Куйтуне. По версии полицейских, в день возгорания между 42-летней женщиной и матерью двухлетнего мальчика возник конфликт. Недовольная ситуацией местная жительница решила поджечь велосипед ребенка, который стоял в подъезде многоквартирного дома.

Возгорание заметил местный житель и закидал игрушку снегом. Во время пожара никто не пострадал. Подозреваемую в порче чужого имущества задержали.

«В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, в результате чего будет принято правовое решение», – поделились в ведомстве.

До этого в Ульяновской области ревнивого мужчину задержали после поджога в доме, где, как он предположил, живет его соперник. В этот момент в доме находились сам хозяин и его жена, они выбежали из здания. Ущерб они оценили в пять миллионов рублей.

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