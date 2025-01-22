В Новосибирске кота-сфинкса оставили на снегу в пластиковом рюкзаке

Хозяева поместили породистого кота в рюкзак и выкинули на улицу в Новосибирске

На улице в Новосибирске нашли породистого кота в пластиковом рюкзаке. Фото замерзшего животного появились в сообществе «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

Местная жительница обнаружила пластиковый прозрачный рюкзак в снегу у ЖК «Свобода» на улице Заслонова. Внутри сидел испуганный сфинкс, которого жестокие экс-владельцы оставили прямо в сугробе, не оставив ему никакого шанса выбраться.

Сибирячка накормила и отогрела животное, также сообщается, что она уже нашла коту нового хозяина.

На днях в Тольятти собаку покалечили и выбросили в мусоропровод. По всей видимости, затем хозяева-живодеры решили избавиться от раненого питомца. Его уже госпитализировали в ветеринарную клинику, но пока специалисты не дают никаких прогнозов относительно судьбы животного.

Ранее калининградец тушил окурки об своих домашних животных и морил их голодом.