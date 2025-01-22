Глава Северной Осетии прокомментировал спор своего сына с полицейским

Меняйло заявил, что ситуацию с его сыном раскачали на пустом месте

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил в своем Telegram-канале, что ситуацию вокруг спора его сына с полицейским «раскачали на пустом месте».

По словам Меняйло, конфликт между его сыном и инспектором действительно был, однако его урегулировали на месте. При этом никто из сотрудников полиции, участвовавших в споре, не был уволен, отметил глава Северной Осетии.

Также глава республики подчеркнул, что в сети распространяется неполное видео. Как уточнил Меняйло, в нем вырезан момент начала конфликта, из-за чего обоснование возникших при разговоре эмоций отсутствует.

«Домыслы о том, что мой сын — мажор, отсиживающийся в тылу, пусть остаются на совести тех, кто их транслирует. Мой сын — кадровый офицер, с первых дней проведения СВО находится при исполнении воинского долга. И по-другому просто не может быть», — написал Меняйло.

Утром 22 января ряд Telegram-каналов распространил видеоролик, на котором сын Меняйло поспорил с остановившим его автомобиль полицейским. Причиной конфликта стали непристегнутые ремни безопасности. Впоследствии полицейский попросил осмотреть машину мужчины.

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