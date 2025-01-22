Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности спора сына главы Северной Осетии с полицейским

SHOT: спор сына главы Северной Осетии Меняйло с полицейским решили на месте
close
Shutterstock

Спор сына главы Северной Осетии Сергея Меняйло с остановившим его полицейским решили на месте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, сын главы региона изначально заявил о готовности оплатить штраф за непристегнутый ремень своей супруги. При этом остановивший автомобиль инспектор подтвердил, что мужчина недавно приехал из зоны СВО. После решения ситуации водителя и его спутницу отпустили, отметили авторы.

Утром 22 января ряд Telegram-каналов распространил видеоролик, на котором сын Меняйло поспорил с остановившим его автомобиль полицейским. Причиной конфликта стали непристегнутые ремни безопасности. Впоследствии полицейский попросил осмотреть машину мужчины.

В ноябре прошлого года Telegram-канал Mash Batash сообщил, что автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова за день набрал штрафов на 14 тыс. рублей. По его данным, всего с 10 октября по 19 ноября служебная машина главы республики поймала 33 камеры, сумма штрафов за нарушения составила 32 тыс. рублей.

Ранее водителям напомнили о штрафах за кофе и мороженое за рулем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами