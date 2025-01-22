Появились подробности спора сына главы Северной Осетии с полицейским

Спор сына главы Северной Осетии Сергея Меняйло с остановившим его полицейским решили на месте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, сын главы региона изначально заявил о готовности оплатить штраф за непристегнутый ремень своей супруги. При этом остановивший автомобиль инспектор подтвердил, что мужчина недавно приехал из зоны СВО. После решения ситуации водителя и его спутницу отпустили, отметили авторы.

Утром 22 января ряд Telegram-каналов распространил видеоролик, на котором сын Меняйло поспорил с остановившим его автомобиль полицейским. Причиной конфликта стали непристегнутые ремни безопасности. Впоследствии полицейский попросил осмотреть машину мужчины.

В ноябре прошлого года Telegram-канал Mash Batash сообщил, что автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова за день набрал штрафов на 14 тыс. рублей. По его данным, всего с 10 октября по 19 ноября служебная машина главы республики поймала 33 камеры, сумма штрафов за нарушения составила 32 тыс. рублей.

Ранее водителям напомнили о штрафах за кофе и мороженое за рулем.