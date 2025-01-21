Водителям напомнили о штрафах за кофе и мороженое за рулем

Юрист Никифоров: россияне могут получить штраф за кофе и мороженое за рулем

С 1 января 2025 года российских водителей могут оштрафовать за любые предметы в руках при управлении автомобилем. Об этом Сиб.фм рассказал юрист Олег Никифоров.

Он напомнил, что камеры смогут фиксировать все вещи в руках у автовладельцев. Так, например, штраф можно получить за телефон, чашку кофе или мороженое.

«Эти изменения направлены на то, чтобы убрать любые действия, способные отвлечь внимание водителя и ухудшить его реакцию. За нарушение будет назначен штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Думаю, что реализация этих нововведений в техническом плане станет настоящей проблемой. Неясно, насколько точно камеры смогут определить, что именно находится у водителя в руках», — отметил Никифоров.

В начале января юрист Давид Адамс заявил, что в 2025 году российским водителям придется отказаться от некоторых привычек во время езды из-за изменений в правилах дорожного движения (ПДД). Он уточнил, что речь идет о поправках к пункту 2.7 ПДД. По его словам, эти изменения вызывают бурные обсуждения, потому что теперь камеры будут фиксировать любые предметы в руках водителей.

Ранее сообщалось, что ГИБДД будет присылать штрафы автовладельцам, не поставившим автомобили на учет.