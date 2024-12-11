В Таиланде русскоговорящий турист в одних трусах набросился на полицейских

В Таиланде русскоговорящий мужчина устроил дебош возле отеля. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на Пхукете, в районе Карон. На кадрах с места инцидента заметно, как турист в одних трусах противостоит задержанию. Он вырывался и стал угрожать полицейским движениями, напоминающими приемы из восточных единоборств.

Отдыхающего пытались успокоить несколько сотрудников правоохранительных органов. По данным источника, супруга дебошира также умоляла его остановиться. В задержании участвовали семь полицейских.

«Причина такого неадекватного поведения выясняется», – сообщается в публикации.

В беседе с журналистами РБК сотрудники Генконсульства РФ в Пхукете со ссылкой на правоохранителей Таиланда заявили, что турист, которого пытались задержать, не является гражданином России.

До этого в Турции турист из Испании, который страдал галлюцинациями, взял в заложники возлюбленную. Женщина не пострадала, правоохранители успели ее освободить.

Ранее пьяный пассажир обозвал стюардессу тупицей и пытался укусить полицейских при задержании.