Врач назвала продукты, провоцирующие диабет

Излишнее количество углеводов в рационе может привести к сахарному диабету. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила главный диетолог минздрава Московской области Инна Пичугина.

Она пояснила, что углеводы превращаются в организме в глюкозу, избыток которой снижает чувствительность клеток к инсулину.

«В этом случае поджелудочная железа начинает работать с перегрузкой, чтобы компенсировать повышенную потребность в инсулине. Со временем она истощается, и развивается диабет. Вывод прост: уменьшение в рационе количества добавленных углеводов снижает вероятность сахарного диабета и связанных с ним осложнений», — сказала специалист.

Бариатрический хирург «СМ-Клиника» Владислав Давыдов до этого предупреждал, что избыточная масса тела кардинально влияет на работу всех жизненно важных органов — от сердечно-сосудистой и пищеварительной систем до гормонального фона. По его словам, в организме постепенно нарушаются четко отлаженные процессы.

От злоупотребления неправильной пищей повышается уровень «плохого» холестерина, который откладывается на стенках сосудов в виде жировых бляшек, а это прямая угроза атеросклероза и инфаркта миокарда, сообщил врач.

Ранее врач предупредила об опасности позднего ужина.