Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала продукты, провоцирующие диабет

Врач Пичугина: добавленные углеводы провоцируют диабет
close
Depositphotos

Излишнее количество углеводов в рационе может привести к сахарному диабету. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила главный диетолог минздрава Московской области Инна Пичугина.

Она пояснила, что углеводы превращаются в организме в глюкозу, избыток которой снижает чувствительность клеток к инсулину.

«В этом случае поджелудочная железа начинает работать с перегрузкой, чтобы компенсировать повышенную потребность в инсулине. Со временем она истощается, и развивается диабет. Вывод прост: уменьшение в рационе количества добавленных углеводов снижает вероятность сахарного диабета и связанных с ним осложнений», — сказала специалист.

Бариатрический хирург «СМ-Клиника» Владислав Давыдов до этого предупреждал, что избыточная масса тела кардинально влияет на работу всех жизненно важных органов — от сердечно-сосудистой и пищеварительной систем до гормонального фона. По его словам, в организме постепенно нарушаются четко отлаженные процессы.

От злоупотребления неправильной пищей повышается уровень «плохого» холестерина, который откладывается на стенках сосудов в виде жировых бляшек, а это прямая угроза атеросклероза и инфаркта миокарда, сообщил врач.

Ранее врач предупредила об опасности позднего ужина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами