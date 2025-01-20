Врач предупредила об опасности позднего ужина

Привычка поздно ужинать может негативно сказаться на состоянии здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша, передает Pravda.Ru.

Она уточнила, что это может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 27%.

«Это связано с тем, что ужин после 21:00 нарушает пищевое поведение на следующий день, что приводит к перееданию», — говорится в сообщении.

Врач рекомендует ужинать за два-три часа до сна и отказаться от тяжелой пищи, чтобы не ухудшить качество отдыха. Лучше всего отдавать предпочтение нежирным и низкокалорийным продуктам, например, съесть вареное яйцо, немного овощей и отварную куриную грудку, заключила Макиша.

Ученые из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете до этого установили, что поздние едоки употребляют больше углеводов и жиров после 17:00. При этом у них наблюдается ухудшение толерантности к глюкозе. Нарушение толерантности к глюкозе — следствие сбоя углеводного обмена, при котором инсулин не вырабатывается в необходимом количестве или снижается чувствительность к нему. Некоторые медики называют такую патологию сахарным диабетом в латентной форме.

Ранее ученые выяснили, что поздний ужин ускоряет старение кожи.