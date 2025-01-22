Врач предупредил, когда ожирение угрожает жизни

Избыточный вес уже давно перерос уровень эстетического недостатка и стал по-настоящему социально значимой проблемой для многих стран мира. По последним данным ВОЗ, ожирением страдает более 1 миллиарда человек, рассказал «Газете.Ru» бариатрический хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Владислав Давыдов.

По мнению эксперта, у проблемы лишнего веса глубокие корни. Ожирение — это ведь не только неправильное пищевое поведение, но и ментальная перестройка сознания. Многие полные люди часто «заедают» стресс, депрессию, проблемы в семье или на работе. Нездоровая привычка постоянно что-то есть (в нарушение всем нормам питания) становится неотъемлемой частью жизни. И человек уже не видит разницы между нормальным пищевым режимом и перееданием.

«Избыточная масса тела кардинально влияет на работу всех жизненно важных органов — от сердечно-сосудистой и пищеварительной систем до гормонального фона. В нашем организме постепенно нарушаются четко отлаженные процессы. От злоупотребления неправильной пищей повышается уровень «плохого» холестерина, который откладывается на стенках сосудов в виде жировых бляшек, а это прямая угроза атеросклероза и инфаркта миокарда. Частое переедание изменяет пищевое поведение и метаболизм всех веществ, включая выработку инсулина. Мы знаем, что повышенные уровни этого гормона связаны с рисками сахарного диабета, которым страдают многие полные люди. Кроме того, не нужно забывать и про риски онкологии. Рак молочной железы и яичников, простаты, толстого кишечника — все эти онкозаболевания вызваны гормональной перестройкой и жировыми отложениями в организме», — сказал бариатрический хирург.

Репродуктивные нарушения у молодых женщин и мужчин с лишним весом — проблема, заслуживающая отдельного внимания. Давыдов подчеркнул, что полные женщины почти в 5 раз чаще страдают бесплодием, а у беременных женщин с ожирением значительно возрастают риски опасных осложнений как для самой матери, так и для плода, вплоть до угрозы выкидыша. Не меньше проблем и у тучных мужчин. Почти 40% из них страдают от сексуальных расстройств, что связано с гормональным сбоем и эректильной дисфункцией.

Более того, людям с морбидным ожирением (крайняя степень избыточного веса) угрожает чрезмерная нагрузка на суставы, а это необратимая деформация позвоночника и конечностей и в результате — инвалидизация человека.

Пытаясь как-то решить проблему самостоятельно, многие полные люди прибегают ко всевозможным диетам. Иногда у пациента получается сбросить вес, но, довольно часто, сброшенные килограммы снова возвращаются, и больному человеку приходится начинать все сначала.

Как отметил врач, на сегодняшний день пока не существует волшебных таблеток, с помощью которых пациенты быстро сбрасывали бы лишний вес и при этом не испытывали никаких проблем со здоровьем.

Поэтому, по мнению бариатрического хирурга, более эффективного и доказанного способа кардинально похудеть, чем бариатрическая операция (SLEEVE-резекция желудка или мини-шунтирование), на данный момент не существует.

«По личному опыту, а также из практики коллег скажу, что пациенты, с которыми мы работаем, теряют в среднем от 70 до 90% избыточного веса, и, на мой взгляд, это отличный результат. Кроме лишних килограмм пациенты избавляются от сопутствующих заболеваний, того же диабета или апноэ сна, что, конечно, дорогого стоит. Но главное, после такой операции, когда уменьшается объем желудка, а значит и количество пищи, гораздо проще наладить правильное пищевое поведение и навсегда отказаться от привычной модели питания. Это очень важный шаг к удержанию нормального веса и сохранению здоровья», — подчеркнул Давыдов.

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