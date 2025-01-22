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Врач рассказала о пользе регулярных объятий для здоровья

Врач Лапа: регулярные объятия могут снизить риск развития инфаркта
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Регулярные объятия могут улучшить настроение и укрепить иммунитет за счет повышения уровня гормонов радости. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, они также оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

«Если сосуды были в напряжении, они начинают расслабляться, работать более правильно. Поэтому объятия работают на благо организма и даже могут снизить риск инфаркта», — подчеркнула Лапа.

Психолог Наталья Наумова, в свою очередь, добавила, что объятия способствуют выработке гормона окситоцина в организме. Она уточнила, что он формирует привязанность и помогает выстраивать более тесные взаимоотношения между людьми.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что людям важно приучить себя к ритуалу объятий, поскольку физический контакт улучшает степень доверия к другим и эмоциональное состояние. Начать, по ее словам, следует с объятий с близкими людьми в уютной обстановке, что постепенно изменит отношение к тактильному взаимодействию.

Ранее были названы категории людей, которым грозят проблемы с сердцем.

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