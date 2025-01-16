Названы категории людей, которым грозят проблемы с сердцем

Люди с сахарным диабетом или ревматоидным артритом могут столкнуться с сердечными проблемами. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Она пояснила, что диабет оказывает негативное влияние на капилляры и сосуды, что впоследствии будет сказываться на сердце. В связи с этим у диабетиков возрастает риск развития инфаркта и инсульта.

«При ревматоидном артрите происходит нападение собственного иммунитета на организм, поэтому риск появления проблем с сердцем также существует. Часто люди с таким диагнозом раньше умирают от сердечных проблем, чем от своего основного заболевания», — продолжила Лапа.

По ее словам, негативно на сердце может повлиять неправильный образ жизни, включая недосып и курение. Чтобы этого избежать, врач порекомендовала наладить сон и отказаться от вредных привычек.

Ученые из Школы науки и политики в области питания при Университете Тафтса до этого установили, что из-за употребления подслащенных сахаром напитков ежегодно во всем мире возникает 2,2 млн новых случаев диабета 2-го типа и 1,2 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее был назван самый полезный продукт для сердца и пищеварения.