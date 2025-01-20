Появилось видео нападения рецидивиста на бригаду скорой помощи в Петербурге

В Петербурге на видео попало, как рецидивист напал на бригаду скорой помощи

В Санкт-Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Врачи приехали на вызов по адресу Школьная, 58, где, по словам звонившего, находился мужчина без движения. Но, приехав, бригада обнаружила мужчину в сознании. Он подошел к машине и сразу начал вести себя агрессивно», — говорится в сообщении.

Медицинские работники запечатлели нападение на видео. На кадрах видно, как мужчина что-то кричит и ломает зеркало автомобиля.

Уточняется, что очевидцы успели предупредить медицинских работников, и последние спрятались в машину.

До этого сообщалось, что нападавшим оказался неоднократно судимый 43-летний житель Курганской области, который из хулиганских побуждений угрожал ножом бригаде скорой помощи.

Отмечается, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Также сообщается, что пострадавших среди медиков нет.

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