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Звезду «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* оштрафовали из-за маркировки иноагента

Журналиста Аскерова оштрафовали на ₽50 тысяч за отсутствие плашки иноагента

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Журналиста, звезду телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали из-за маркировки иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал Судов общей юрисдикции Москвы со ссылкой на решение Савеловского районного суда.

В суде уточнили, что Аскерова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и назначили ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

В августе и сентябре 2023 года Аскерова уже штрафовали дважды на 40 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) за посты, опубликованные в социальных сетях без соответствующей маркировки.

Аскеров был внесен в список иностранных агентов в декабре 2022 года. Кроме того, он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. Причиной заведения дела, как сообщалось, стал пост Аскерова о полководце Георгии Жукове, размещенный в одной из запрещенных в России социальных сетей.

Ранее сообщалось, что концерты «Щенков» могут отменить из-за перформанса вокалиста с носком.

*  признан в РФ иностранным агентом
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