Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский получает 20 миллионов гривен в качестве премии, а начальник генштаба украинской армии Анатолий Баргилевич — два миллиона. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

«Кстати, о премиях генералитета. «Укрпочта», плачешь?» — так депутат подписала скриншот перечня премий, которые выплачиваются генералам.

На опубликованных фотографиях присутствует доказательство премирования Сырского на сумму в размере 20 миллионов гривен, а также указаны премии Баргилевича суммой в два миллиона гривен. Такие же два миллиона получают многие высокопоставленные армейские чины на Украине.

Украинский парламентарий отметила, что большинство из этих генералов были «подняты» экс-президентом Украины Петром Порошенко для собственной поддержки, а также создания собственной агентуры.

Безуглая среди прочего подчеркнула, что решения о выделении премий проводятся определенными фондами, без проведения аудитов.

15 января депутат заявила, что Соединенные Штаты должны оказать влияние на Вооруженные силы Украины, в том числе остановить поставки военного снаряжения и боеприпасов, чтобы добиться увольнения Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ.

Ранее украинский военный паблик Deep State подтвердил давление со стороны командования ВСУ.