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В Петербурге ребенок пришел в клинику на рентген и получил травму головы

78.ru: в Петербурге мальчик получил травму головы на рентгене
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Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге мальчик пострадал, когда ему делали рентген. Об этом сообщает 78.ru.

За неделю до визита в организацию школьник упал и стал жаловаться на боли в спине. Травматолог в частной клинике на проспекте Энгельса направил пациента на рентген.

«Там ребенок остался временно без присмотра: мать вышла в коридор, а рентгенолог отошла», – сообщается в публикации.

Позже выяснилось, что мальчик упал в обморок и не смог устоять на ногах. Его нашли с разбитыми стеклами очков и порезом около глаза. Травматолог оказала всю необходимую помощь, но мать вызвала скорую помощь. Медики диагностировали пострадавшему травму головы.

После инцидента родители обратились в полицию.

До этого в Таиланде россиянке пробили голову во время ДТП. Женщина каталась со знакомым на скутерах по окрестностям, но в какой-то момент разогналась и столкнулась с автомобилем, после чего ее протащило несколько метров.

Ранее на Ставрополье пациент избил рентгенолога за отказ отдать снимок.

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