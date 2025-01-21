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В Таиланде россиянку протащили по дороге и пробили в голову

В Таиланде не нашли нужной крови для россиянки с пробитой головой в ДТП
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Телеграм-канал SHOT

В Таиланде не нашли доноров для россиянки, которая сильно пострадала в ДТП. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«40-летняя Анастасия Шемчук прилетела в отпуск на Пхукет из Подмосковья вместе с мужем и 14-летним сыном. Накануне она вместе с парнем поехала на скутере смотреть окрестности. На трассе в районе Равай туристка разогналась и влетела в Mazda. Авто протащило её несколько метров», — говорится в публикации.

Отмечается, что сын женщины не получил серьезных травм. Однако у самой пострадавшей пробита голова, ей требуется переливание крови. Однако у Шемчук — вторая отрицательная группа крови, которой нет в местном банке крови. Женщине экстренно ищут доноров, на данный момент она не транспортабельна.

По данным Shot, пострадавшая работала в нефтяной компании и часто участвовала в спортивных марафонах.

До этого в Таиланде пострадала еще одна россиянка. Инцидент произошел на острове Пхукет 22 декабря. Семейная пара, Светлана и Евгений Хоревы из Нижнего Новгорода, на арендованном мопеде ехала по дороге после осмотра достопримечательностей, когда из грузовика вывалился трехметровый швеллер, сбил женщину с транспортного средства и насквозь пробил ей ногу.

Истекающую кровью пострадавшую экстренно госпитализировали в местную больницу, но там возникли проблемы со страховкой. Медперсонал начал оказывать помощь, когда муж Светланы собрал необходимую на лечение сумму.

Ранее в Москве такси опрокинулось на трассе и попало на видео.

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