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Появилось видео работы подводного дрона на месте разлива мазута в Черном море

Оперштаб Кубани показал видео работы подводного дрона у побережья Анапы

Работу подводного дрона у побережья в районе села Витязево, расположенного рядом с городом Анапа в Краснодарском крае, засняли на видео. Запись появилась в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

В заявлении отмечается, что сотрудники МЧС РФ используют телеуправляемые аппараты для обследования мест, где может быть мазут. Подобные места выявляются при мониторинге с воздуха, уточняется в публикации.

«Как только позволяет погода — к таким участкам выдвигается катер со спасателями и в обозначенном квадрате ведется подводная видеосъемка», — рассказали в оперативном штабе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря, потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты, которые в результате происшествия попали в воду.

После этого власти организовали работы по уборке мазута. 19 января 2025 года пресс-служба МЧС РФ заявила, что с момента начала работ волонтеры и сотрудники профильных ведомств собрали с пляжей более 168 тыс. тонн загрязненного грунта. Кроме того, специалисты обследовали свыше 2 900 квадратных километров акватории Керченского пролива и собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

Ранее на потерпевшем крушение танкере «Волгонефть-239» начали откачку мазута.

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