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МЧС сообщило о работе по очистке пляжей в Керченском проливе

МЧС: с пляжей в Керченском проливе вывезли 168 тыс. тонн загрязненного грунта
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Alexey Pavlishak/Reuters

С пляжей в Керченском проливе вывезли собранный загрязненный песок. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что всего с начала работ удалось собрать свыше 168 тыс. тонн загрязненного грунта.

«За неделю вывезено более 2 тыс. тонн мазута, откачанного с кормы танкера «Волгонефть-239», — сказали в министерстве.

В МЧС добавили, что акватория Керченского пролива находится в зоне пристального контроля. По данным ведомства, уже обследовано свыше 2 900 квадратных километров, обработано около 43 000 квадратных метров акватории, использовано 4 464 кг сорбента, собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости.

К корме танкера построили подъездную техническую дорогу. Для этого специалисты отсыпали и выровняли свыше полукилометра пути. Кроме того, в данный момент укрепляется внешний обвалочный контур для защиты от штормов.

18 января в Анапе произошел выброс мазута на двух пляжах.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. тонн.

Ранее на танкере «Волгонефть-239» начали подогревать мазут для его дальнейшей откачки.

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