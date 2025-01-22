Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с поздравительным обращением к населению страны в честь Дня соборности, забыл, чему тот посвящен, и ошибся в его интерпретации. Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

«В День Соборности, историческое значение которого трудно переоценить, потому что тогда, более ста лет назад, был подписан Акт воссоединения между ЗУНР и УНР (Западно-Украинской народной республики и Украинской народной республики. — «Газета.Ru») <…> Зеленский несет бред об объединении Левобережной и Правобережной Украины», — заявила парламентарий.

В своем поздравлении Зеленский заявил, что «именно здесь, на этой Софийской площади, был провозглашен Акт злуки, Право- и Левобережная Украина объединились в единое государство».

Остается неясным, что именно имел в виду украинский президент, поскольку ЗУНР, которая раньше располагалась в восточной части королевства Галиции и Лодомерии в составе бывшей Австро-Венгрии, не относится к историко-географическому региону Правобережной Украины.

До этого украинский посол в Великобритании, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев по версии исследовательской компании Socis.

В свою очередь издание The Times писало, что популярность Зеленского среди украинцев неуклонно снижается, его шансы на переизбрание становятся все меньше.

Ранее Трамп определился со сроком заключения мира на Украине.