NV: Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев

Украинский посол в Великобритании, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и руководитель Главного управления разведки минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) обошли президента республики Владимира Зеленского в рейтинге доверия украинцев по версии исследовательской компании Socis. Об этом сообщает NV.

Опрос проводился в период с 5 по 11 декабря 2024 года методом CATI (автоматизированная система телефонных опросов). В нем приняли участие 2000 человек старше 18 лет.

Залужный пользуется доверием почти 72% украинских граждан (34,9% выбрали вариант «доверяю», еще 36,7% — «скорее доверяю»), Буданову доверяют 46,7% респондентов (17,3% и 29,4%), Зеленскому — 40,8% (16,2 и 24,6%).

При этом 23,7% жителей Украины не доверяют Залужному, 42,7% — Буданову, 56% — Зеленскому.

Валерий Залужный и Кирилл Буданов весной 2023 года вошли в тройку самых популярных и влиятельных украинских военнослужащих по версии экспертов, опрошенных NV. Залужный стал главнокомандующим ВСУ в 2021 году и занимал должность до февраля 2024-го.

Ранее в Британии признали, что шансы Зеленского на второй президентский срок быстро тают.