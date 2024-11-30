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В Британии признали, что шансы Зеленского на второй президентский срок быстро тают

Times: шансы Зеленского на второй срок быстро тают из-за снижения рейтинга

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Leah Millis/Reuters

Популярность президента Украины Владимира Зеленского среди украинцев неуклонно снижается, его шансы на переизбрание становятся все меньше. Об этом сообщает британская газета The Times.

В статье говорится, что почти три года спустя, когда украинская оборона на передовой находится под угрозой уничтожения, популярность Зеленского тает, и очень немногие граждане видят его следующим президентом.

Газета со ссылкой на соцопрос отмечает, что только 16% украинцев проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60% хотят, чтобы он вообще не участвовал в выборах.

По данным The Times, несмотря на то что Зеленский победил на выборах президента Украины в 2019 году, коррупционные скандалы и усталость украинского народа от российско-украинского конфликта серьезно сказались на его репутации.

Авторы статьи отмечают, что критики Зеленского обвиняют его в недостаточно быстрой и эффективной реакции на вызовы военного времени, а также в том, что он берет в советники людей из комедийной студии «Квартал 95».

Рейтинг политика может упасть еще сильнее, если он согласится на просьбу США о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, продолжили авторы.

Простая истина заключается в том, что Украина не мобилизует и не обучает достаточное количество военнослужащих, чтобы восполнить свои потери на поле боя, идя в ногу с растущей армией России, заявил источник газеты.

Ранее Путин заявил, что главари Украины полностью нелегитимны.

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