Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В суд поступило уголовное дело против бывших судей Ростовской области

Суд принял дело против Золотаревой и еще четырех экс-судей Ростовской области
close
Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре поступили материалы уголовного дела в отношении бывших судей Ростовской области, среди них упоминается экс-председатель областного суда Елена Золотарева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Елену Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, бывшего председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко – в получении взятки в крупном размере, экс-начальника регионального управления судебного департамента Андрея Рощевского и полномочного представителя Чечни в Калининградской области Альберта Романова – в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Суду предстоит определить территориальную подсудность уголовного дела. Изначально материалы поступили в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

В апреле ВККС России приняла отставку Золотаревой на фоне проводимых силовиками обысков у ростовских судей по подозрению в коррупции. Экс-глава Ростовского облсуда, занимавшая свой пост с 2015 года, подала заявление об уходе по собственному желанию.

64-летняя Золотарева является фигуранткой так называемого дела ростовских судей. В ходе обысков правоохранители изъяли у нее 128 млн рублей, €27 000, а также ювелирные украшения и другие ценные вещи.

Ранее находящаяся под арестом экс-глава Ростовского облсуда Золотарева попала в реанимацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами