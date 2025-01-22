В суд поступило уголовное дело против бывших судей Ростовской области

Суд принял дело против Золотаревой и еще четырех экс-судей Ростовской области

В Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре поступили материалы уголовного дела в отношении бывших судей Ростовской области, среди них упоминается экс-председатель областного суда Елена Золотарева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Елену Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, бывшего председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко – в получении взятки в крупном размере, экс-начальника регионального управления судебного департамента Андрея Рощевского и полномочного представителя Чечни в Калининградской области Альберта Романова – в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Суду предстоит определить территориальную подсудность уголовного дела. Изначально материалы поступили в Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

В апреле ВККС России приняла отставку Золотаревой на фоне проводимых силовиками обысков у ростовских судей по подозрению в коррупции. Экс-глава Ростовского облсуда, занимавшая свой пост с 2015 года, подала заявление об уходе по собственному желанию.

64-летняя Золотарева является фигуранткой так называемого дела ростовских судей. В ходе обысков правоохранители изъяли у нее 128 млн рублей, €27 000, а также ювелирные украшения и другие ценные вещи.

Ранее находящаяся под арестом экс-глава Ростовского облсуда Золотарева попала в реанимацию.