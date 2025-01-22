В Казани отпустили остеопата, на приеме у которого умер ребенок

Shot: в Казани допросили остеопата, на приеме которого умер ребенок

В Казани не задержали остеопата, на приеме у которого умер годовалый ребенок. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, женщину допросили и отпустили. На данный момент судмедэксперты устанавливают, получил ли мальчик переломы.

По словам родителей, их сын потерял сознание на приеме, но специалист продолжала работать. Супруги приобрели курс процедур. Прием, на котором произошел несчастный случай, проходил с перерывами.

«Остеопат проводила различные манипуляции: тянула голову к ногам со всей силы, в какой-то момент ребенок стал задыхаться, а потом потерял сознание и посинел», – сообщается в публикации.

Несмотря на произошедшее, мальчику оказали помощь, и остеопат продолжила работу. После того, как пострадавший потерял сознание второй раз, отец вызвал медиков, но ребенок скончался до их приезда.

В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На данный момент клиника закрыта.

О смерти пациента стало известно накануне. Медики пытались реанимировать его около часа, но мальчик умер.

Ранее в Твери девочка умерла после наркоза в кабинете стоматолога.