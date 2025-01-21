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«Скончался на глазах отца»: в Казани мальчик умер на приеме у остеопата

SHOT: в Казани годовалый ребенок скончался на приеме у остеопата
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Shutterstock

В Казани годовалого мальчика привели на сеанс массажа и он умер на приеме. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в медицинском центре на улице Амирхана. Отец привел ребенка к детскому остеопату. Во время процедуры состояние ребенка ухудшилось, поэтому на место вызвали скорую помощь.

«Медики пытались реанимировать малыша, но не смогли. Он скончался на глазах отца», – сообщается в публикации.

По данным KazanFirst, медики пытались реанимировать пациента около часа, но спасти его не удалось. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас специалисты выясняют причину инцидента.

Известно, что семья приехала в Казань из Самары.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Прокуратура проводит проверку, в рамках которой специалисты выяснят обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве женщина умерла во время процедуры в косметологии.

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