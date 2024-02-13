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В Твери девочка умерла после наркоза в кабинете стоматолога

В Твери ребенок скончался после приема у стоматолога

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Depositphotos

СК Твери выясняет обстоятельства инцидента в стоматологической клинике, трехлетняя девочка была госпитализирована после наркоза, введенного дантистом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 12 февраля в областном центре, родители привели на прием дочь 2023 года рождения, ребенку нужно было полечить зубы. После наркоза девочка не пришла в себя, в бессознательном состоянии ее доставили в медицинское учреждение.

Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось. По факту гибели малолетней возбуждено уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка попала на операцию из-за ошибки стоматолога восьмилетней давности.

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