Врач рассказала, как не заразиться свиным гриппом

Частое мытье рук и использование антисептических средств для рук на спиртовой основе помогут защититься от свиного гриппа. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

Она также советует избегать близкого контакта с заболевшими, прикрывать рот и нос салфеткой при кашле или чихании и не прикасаться к глазам, носу и рту немытыми руками. По ее словам, стоит также чаще проветривать и убирать помещения, избегать мест скопления людей и делать прививки от гриппа.

Врач уточнила, что для данного заболевания характерны высокая температура, головная боль, слабость, боли в мышцах и суставах, кашель, насморк, боль в горле, потеря аппетита, тошнота или рвота.

«Главная опасность свиного гриппа для человека заключается в его способности вызывать тяжелые осложнения, такие как пневмония, острая дыхательная недостаточность и воспаление внутренних органов. Эти осложнения могут развиваться стремительно, иногда за несколько часов, и представлять угрозу для жизни пациента», — подчеркнула Леонтьева.

17 января Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник писал, что московские специалисты спрогнозировали новую вспышку свиного гриппа. Как напомнил Mash, вирус А(H1N1)09 опасен тем, что имеет больше рисков дать осложнения вроде вирусной дыхательной пневмонии. Особенно он опасен для людей с хроническими заболеваниями, а также для пожилых и детей.

Ранее была создана универсальная вакцина против гриппа.