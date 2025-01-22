Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыл, при какой температуре лучше всего спать

Врач Кудинов посоветовал спать при температуре 19-21°C
close
Shutterstock

Оптимальная температура для сна — 19-21°C. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Соответственно, воздух должен быть свежим, перед сном обязательно проветрить помещение. Спать в закрытой комнате нежелательно, особенно если в ней спит не один человек, тогда к утру в комнате будет нехватка воздуха», — сказал специалист.

Он добавил, что из-за нехватки кислорода наутро человек может чувствовать головную боль и першение в горле.

До этого Кудинов объяснил, кому больше всего подходят утяжеленные одеяла. Изделие, по его словам, применяется при повышенной тревожности, а также помогает быстрее уснуть гиперактивным детям.

Однако в глобальном смысле, вес одеяла, которым человек укрывается во сне, существенной роли не играет, отметил врач.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с утренней сонливостью зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами