Врач раскрыл, при какой температуре лучше всего спать

Оптимальная температура для сна — 19-21°C. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Соответственно, воздух должен быть свежим, перед сном обязательно проветрить помещение. Спать в закрытой комнате нежелательно, особенно если в ней спит не один человек, тогда к утру в комнате будет нехватка воздуха», — сказал специалист.

Он добавил, что из-за нехватки кислорода наутро человек может чувствовать головную боль и першение в горле.

До этого Кудинов объяснил, кому больше всего подходят утяжеленные одеяла. Изделие, по его словам, применяется при повышенной тревожности, а также помогает быстрее уснуть гиперактивным детям.

Однако в глобальном смысле, вес одеяла, которым человек укрывается во сне, существенной роли не играет, отметил врач.

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