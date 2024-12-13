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Россиянам рассказали, как справиться с утренней сонливостью зимой

Врач Бурнацкая: яркая лампа поможет побороть утреннюю сонливость зимой

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Чтобы побороть утреннюю сонливость зимой, когда в ранние часы еще темно, следует использовать яркие лампы, имитирующие солнечный свет. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

Также, по ее словам, сразу после пробуждения можно провести несколько минут в ярко освещенной комнате.

«Третьим вариантом является использование ароматерапии с бодрящими маслами, такими как цитрус или розмарин, которые могут помочь пробудить состояние активности», — отметила Бурнацкая.

Кроме того, врач советует по утрам пить апельсиновый сок или смузи, чтобы запустить обмен веществ. Однако этого не следует делать натощак, чтобы не навредить желудку.

Недавние исследования показали, что лампы для светотерапии могут быть особенно полезны для людей с сезонным аффективным расстройством (САР). Это состояние проявляется постоянной грустью, тревогой, чувством безнадежности, усталостью, сонливостью и перееданием.

Ранее сомнолог объяснил влияние ночного «залипания» в гаджетах на сон.

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