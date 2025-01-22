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Врач объяснил, кому больше всего подходят утяжеленные одеяла

Врач Кудинов: утяжеленные одеяла применяются при повышенной тревожности
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Shutterstock

Утяжеленные одеяла применяются при повышенной тревожности, а также помогают быстрее уснуть гиперактивным детям. Об этом в интервью РИАМО рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Они содержат дополнительные тяжелые элементы для того, чтобы создавать большое давление на кожу. Это сделано специально для лечения тревоги», — пояснил Кудинов.

Однако в глобальном смысле вес одеяла, которым человек укрывается во сне, существенной роли не играет, добавил специалист.

Он также дал советы по выбору подушки. По его словам, важно обратить внимание на то, каким будет расстояние от матраса до уха. При сне на боку, высота должна быть такой, чтобы позвоночник не искривлялся.

Кроме того, врач порекомендовал отдавать предпочтение искусственному наполнителю, поскольку перо и пух сложно стирать и сушить, а делать это необходимо.

Ранее врач рассказала, почему нельзя пользоваться смартфоном перед сном.

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