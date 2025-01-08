На Сахалине рейсовый автобус с пассажирами из-за метели съехал в кювет

На Сахалине пассажирский автобус съехал в кювет

В Сахалинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на линии Александровск-Сахалинский – Тымовское. Рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет. После этого транспортное средство не смогло продолжить путь. Во время аварии никто не пострадал.

«В настоящее время с Тымовска направлена тяжелая техника, чтоб вытащить автобус», – сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, причиной произошедшего стал сильный снегопад и плохая видимость на трассе.

Прокуратура проведет проверку по факту ДТП. Специалисты ведомства выяснят, соблюдались ли требования законодательства, регулирующего безопасность движения на дороге.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – поделились в прокуратуре.

Там добавили, что пассажирам предоставят место для временного размещения. Ситуация находится на контроле у ведомства.

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