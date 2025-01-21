В Челябинской области трассу М5 частично закрыли

В Челябинской области на федеральной трассе М5 «Урал» из-за метели ограничат движение на участке дороги в 232 км. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что дорога от границы с Башкирией до Чебаркуля будет закрыта с 7:00 (05:00 мск) и до 14:00 (12:00 мск).

Согласно посту, на трассе будет плохая видимость из-за снега и порывов ветра. В МВД призвали водителей с пониманием отнестись к ограничениям и воздержаться от поездки по М5, если у них есть такая возможность.

В начале января в Сахалинской области рейсовый автобус с пассажирами из-за метели съехал в кювет. Инцидент произошел на линии Александровск-Сахалинский — Тымовское. После аварии транспортное средство не смогло продолжить путь, поэтому власти направили к месту происшествия тяжелую технику, чтобы его вытащить. При ДТП никто не пострадал.

Ранее застрявшие в снежном плену автомобилисты на Ямале попали на видео.