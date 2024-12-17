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Врач рассказала, почему нельзя пользоваться смартфоном перед сном

Врач Черкасова: использование смартфона перед сном грозит недосыпом

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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Перед сном не стоит пользоваться смартфоном, потому что это грозит недосыпом, а также повышенным риском развития депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Об этом «Москве 24» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

По ее словам, из-за такой вечерней прокрастинации человек может откладывать сон, что сокращает время отдыха.

«Возникает сокращение длительности сна. Если оно переходит в состояние хронического недосыпа, это может грозить ухудшением общего самочувствия, эмоциональными изменениями — повышением тревожности, склонностью к депрессии. Когда человек месяцами и годами вынужденно лишает себя части сна, могут быстрее развиваться сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет», — предупредила Черкасова.

Врач также напомнила, что гаджеты излучают бело-голубой свет, который похож на дневной, что препятствует выработке гормона мелатонина, необходимого для погружения в сон. Кроме того, негативно на сон влияет и повышенная информационная нагрузка от их использования, добавила она.

Психолог и специалист по сну из США Кэтрин Холл до этого **говорила**, что холодный свет от гирлянд и интенсивное их мигание подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Специалист подчеркнула, что синий свет, излучаемый гирляндами и электронными устройствами, особенно вреден для качества сна.

Ранее ученые рассказали, какие люди эффективно запоминают свои сны.

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