Россиянам рассказали, как выбрать подушку для сна

Выбирая подушку для сна, важно обратить внимание на то, каким будет расстояние от матраса до уха. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Выбирать подушку нужно на том матрасе, на котором вы собираетесь дальше спать, так как матрас, на котором вам предлагают полежать в магазине, и тот, что у вас дома, разные. Из-за этого человек проваливается на разную глубину. Высота должна быть, если вы спите на боку, от поверхности кровати до уха такая, чтобы позвоночник не искривлялся», — сказал Кудинов.

Кроме того, по его словам, важно обратить внимание на материал, из которого изготовлен наполнитель. Отдать предпочтение стоит искусственному, поскольку перо и пух сложно стирать и сушить, а делать это необходимо.

Также специалист посоветовал менять подушки не реже, чем раз в три года.

Руководитель лаборатории патологии позвоночника и ведущий научный сотрудник СПб НИИФ Денис Наумов до этого говорил, что оптимальное положение для сна — на спине. Использовать при этом лучше жесткий или полужесткий матрас. Такая опора, по его словам, помогает мышечным волокнам расслабляться, обеспечивая полноценный отдых.

Также он посоветовал отдавать предпочтение ортопедическим подушкам, поскольку они обеспечивают адекватное положение шейного отдела позвоночника и предотвращают развитие дегенеративных изменений.

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