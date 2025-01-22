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Росрыболовство подтвердило, что черноморская рыба не опасна для человека

Росрыболовство: черноморская рыба не опасна для здоровья человека
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Shutterstock/Shaiith

Черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека. Об этом заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит Telegram-канал ведомства.

По словам главы ведомства, специалисты провели тщательное обследование уловов рыбы на наличие содержания тяжелых металлов и нефтепродуктов с помощью люминесцентного аналитического метода.

«Концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб не превышает допустимые средне-многолетние значения», — заявил Шестаков.

Глава Росрыболовства подчеркнул, что полученные данные от проведенной проверки подтверждают тот факт, что черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека.

В середине декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тысячи тонн мазута вылилось в Черное море.

Также сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился с просьбой к руководителю Роспотребнадзора Анну Попову ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Черном и Азовском морях из-за происшествия с танкерами.

Ранее эколог предупредила, что вся цепочка обитателей Черного моря может пострадать из-за мазута весной.

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