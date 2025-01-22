Суд продолжил допрос по делу отца школьницы, расстрелявшей в Брянске одноклассников

Суд продолжил допрашивать потерпевших и огласил материалы дела на втором закрытом заседании во время процесса над отцом школьницы, которая устроила стрельбу в брянской гимназии №5. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мировой судья судебного участка №4 Бежицкого судебного района Брянска рассматривает уголовное дело Дмитрия Афанаскина в закрытом режиме до оглашения приговора. Мужчину обвиняют в небрежном хранении огнестрельного оружия, которое повлекло трагедию. 15 января на первом заседании судья допросил потерпевших и свидетелей по делу.

Следующее заседание состоится 23 января, сообщила представитель пресс-службы.

Отцу стрелявшей школьницы грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных работ до двух лет или лишение свободы до двух лет.

Трагедия в престижной гимназии Брянска произошла 7 декабря. Это первый в истории России случай, когда стрельбу в школе устроила девочка. До этого сообщалось, что ружье восьмиклассница без труда пронесла в гимназию в тубусе. Рамка металлодетектора на входе не работала, как установила полиция, а камер и турникетов в школе никогда не было. На посту охранника гимназии с 2010 года сидела пожилая женщина, которая порой вообще не появлялась на месте.

Вооруженная школьница с опозданием зашла в свой класс на втором уроке, достала ружье и начала стрелять в одноклассников. Всего она сделала пять выстрелов.

Ранее стало известно, что десятиклассник из Подмосковья четыре месяца готовился к нападению на школу.