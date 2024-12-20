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Врачи призвали сделать компьютерную томографию обязательной при раке легкого

«Известия»: онкологи призвали сделать томографию обязательной при раке легкого
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Lange123/Wikimedia Commons

Онкологи и представители Всероссийского союза пациентов попросили Минздрав РФ сделать низкодозную компьютерную томографию обязательной при диагностике на опухоль легкого. Об этом пишут «Известия».

В настоящее время рак легкого выявляют с помощью рентгенографии или флюорографии, но такое исследование не позволяет выявить небольшие очаги опухоли, отмечается в письме инициативной группы, направленном в Минздрав и комитет Госдумы по охране здоровья.

В обращении отмечается, что в прошлом году эффективность диагностики при флюорографии органов грудной клетки составила всего 0,017%. При этом скрининг с помощью компьютерной томографии позволит повысить выявляемость заболевания почти на 10%, а также увеличить долю выявленных злокачественных новообразований первой стадии на 5,3–8,3%, подчеркнули авторы инициативы.

Инфраструктура здравоохранения готова к введению такого скрининга, отмечается в письме. Но на реализацию предложения может понадобиться дополнительно 1,26–2,65 млрд рублей.

Социально-экономическая выгода от диагностики на опухоль легкого с помощью компьютерной томографии заключается в спасенных жизнях и экономии денег, добавил один из авторов обращения, главный врач Красноярского краевого клинического диспансера Руслан Зуков.

В конце ноября глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что онковакцину, которую разработали специалисты ФМБА, планируют начать применять для пациентов уже со следующего года. Скворцова добавила, что животные не умирают от опухоли при введении препарата, а продолжают жить.

Ранее иммунолог рассказал об эффективности вакцины против рака легкого.

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