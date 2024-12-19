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Ученые назвали повсеместный загрязнитель, вызывающий рак и бесплодие

EST: микропластик стимулирует хроническое воспаление легких и рак прямой кишки

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Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли связь между загрязнением воздуха микрочастицами пластика и тяжелыми заболеваниями. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

Основным источником пластикового загрязнения остается транспорт. Трение шин о дорожное покрытие выбрасывает в воздух полимерную пыль.

Специалисты проанализировали около 3000 предыдущих исследований, изучавших влияние микропластика на здоровье.

Согласно собранным данным, наличие в атмосфере микропластика увеличивает риск развития мужского и женского бесплодия, рака прямой кишки, а также хронического воспаления легких, которое может перерасти в рак легких.
Хотя выводы большинства собранных в обзоре исследований были основаны на изучении животных, ученые считают, что результаты также применимы к людям.

«Мы призываем регулирующие органы и лидеров политики учитывать растущие данные о вреде микропластика для здоровья, включая рак толстой кишки и легких», — резюмировали авторы отчета.

Ранее ученые обнаружили невиданное количество вредных химикатов в популярных электронных устройствах.

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