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Главного психиатра ВСУ заподозрили в незаконном обогащении

СБУ: главного психиатра ВСУ задержали по делу о незаконном обогащении на $1 млн
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СБУ

Главного психиатра Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержали по подозрению в незаконном обогащении. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, мужчина является заместителем председателя центральной военно-врачебной комиссии на Украине. Одной из его обязанностей является решение вопросов о пригодности граждан к прохождению службы.

«Этот чиновник в течение боевых действий приобрел необоснованные активы на более чем $1 млн», — говорится в заявлении.

При этом главный психиатр ВСУ не внес в декларацию информацию о новом имуществе, так как оно оформлено на членов его семьи и посторонних лиц.

Из публикации следует, что с 2022 по 2024 год мужчина купил два земельных участка и частный дом в Киевской области. Также у него появились четыре автомобиля марки BMW, одна квартира в Одессе и две квартиры в столице страны.

Кроме того, во время обысков правоохранители нашли у чиновника наличные деньги на сумму $152 тысячи (около 15,5 млн рублей) и €34 тысячи (около 3,6 млн рублей).

«Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: «незаконное обогащение», «декларирование недостоверной информации». Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы чиновника», — добавили в СБУ.

Там уточнили, что главному психиатру ВСУ грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее на Украине задержали троих высокопоставленных офицеров армии страны.

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